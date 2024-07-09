На Смоленщине внедряют интеллектуальную транспортную систему

С 2024 года СОГБУ «Центр управления дорожного движения» в рамках исполнения мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включая города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступило к реализации трехлетнего проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы в Смоленске.