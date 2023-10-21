Развернули флаг: какие артисты вышли на сцену с символом Украины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ Весь мир продолжает с огромным вниманием следить за событиями, которые разворачиваются на территории украинского государства.
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