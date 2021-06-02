Доставайте снова семена: что не поздно сеять в июне

Вообще, много чего не поздно сеять все лето, не только в июне. Однако некоторые мои читатели, по совместительству огородники, сокрушаются, что не успели в апреле-мае отсеяться или что-то убило заморозками, сломало ветром, перевернулось в горшках и т.
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