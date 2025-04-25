Внук ветерана американской армии заявил, что решение посла США в Германии и консула США в Лейпциге отказаться от участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине встречи солдат Соединенных Штатов и СССР на реке Эльба, — это неконструктивный шаг, который противоречит духу дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии