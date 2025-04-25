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Внук американского ветерана осудил действия посла США в Германии

Внук американского ветерана осудил действия посла США в Германии

Внук ветерана американской армии заявил, что решение посла США в Германии и консула США в Лейпциге отказаться от участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине встречи солдат Соединенных Штатов и СССР на реке Эльба, — это неконструктивный шаг, который противоречит духу дня.

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