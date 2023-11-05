Газопровод ТАПИ – в проект пытаются вдохнуть новую жизнь

Трансформация мирового рынка энергоносителей не могла не затронуть азиатский регион, который сегодня рассматривается экспертами как наиболее перспективный с точки зрения поставщиков углеводородов и в первую очередь газа.
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