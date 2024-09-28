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Кашпировский и Познер возвращаются. Русским ждать беды?

Кашпировский и Познер возвращаются. Русским ждать беды?

Конечно, 2024 год наполнен драматичными событиями глобального масштаба и исторического значения. На этом фоне легко не заметить двух событий, которые могут свидетельствовать о приближении беды — Анатолий Кашпировский и Владимир Познер возвращаются в Россию… Взглянув на новостные сводки сентября 2024-го, приходится сделать волевое усилие, чтобы ненароком не поверить в то, что время повернулось вспять.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
П и К - две стороны медали или два сапога - пара. Им не откажешь в способностях баламутить народ завиральными идеями в критические моменты истории. Они хорошо усвоили &quot;бандитские приёмчики&quot; иезуитов и имеют важных покровителей, вроде Эрнста.
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