Конечно, 2024 год наполнен драматичными событиями глобального масштаба и исторического значения. На этом фоне легко не заметить двух событий, которые могут свидетельствовать о приближении беды — Анатолий Кашпировский и Владимир Познер возвращаются в Россию… Взглянув на новостные сводки сентября 2024-го, приходится сделать волевое усилие, чтобы ненароком не поверить в то, что время повернулось вспять.
Кашпировский и Познер возвращаются. Русским ждать беды?
Комментарии
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Сергей Дмитриев
П и К - две стороны медали или два сапога - пара. Им не откажешь в способностях баламутить народ завиральными идеями в критические моменты истории. Они хорошо усвоили "бандитские приёмчики" иезуитов и имеют важных покровителей, вроде Эрнста.
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13 час.
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