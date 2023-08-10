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Двенадцатилетнюю девочку сутки искали в тайге на Алтае

Двенадцатилетнюю девочку сутки искали в тайге на Алтае

Ребёнок пропал в тайге на отдыхе с родителями.В Алтайском крае благополучно завершились поиски 12-летней девочки, которая пропала 8 августа во время отдыха с родителями в таёжной местности в окрестностях села Верх-Коптелка Тогульского района.

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