Садоков назвал бой Сергеева и Сото "зубодробительным" открытием

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Первый бой нового турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" будет по-настоящему зубодробительным – такое мнение выразил спортивный комментатор Александр Садоков, оценивая грядущий поединок между россиянином Сергеем Сергеевым и кубинцем Хорхе Мануэлем Сото.
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