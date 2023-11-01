Субсидию на разработку новых станций метро предоставит Новосибирску областное правительство

Правительством Новосибирской области принято решение о предоставлении бюджету города Новосибирска субсидий на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов Новосибирского метрополитена.
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