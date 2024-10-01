Александр Юрьев: Уважаемые евпаторийцы старшего поколения!

Уважаемые евпаторийцы старшего поколения!Поздравляю вас с Международным днём пожилого человека!Благодарю за добросовестный труд и вклад в развитие нашей страны! Именно вы храните и передаете жизненный опыт, традиции и ценности нашего народа подрастающему поколению.