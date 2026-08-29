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Мареска — о разгроме «Кристал Пэлас»: «Поначалу «Манчестер Сити» было сложно, но потом мы контролировали игру»

Мареска — о разгроме «Кристал Пэлас»: «Поначалу «Манчестер Сити» было сложно, но потом мы контролировали игру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:1) в матче АПЛ.

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