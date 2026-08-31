Фрол и Лавр: почему 31 августа на Руси называли Лошадиным праздником

31 августа православные верующие в России вспоминают святых мучеников Флора и Лавра Иллирийских. В народном календаре этот день получил название «Фрол и Лавр», «Лошадиный праздник», а в некоторых местностях — «дожинки» или «хлебный день».
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