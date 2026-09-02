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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о «Спартаке» против «Оренбурга»: «На 1-й тайм вышли с мнением: «Мы «Зенит» обыграли, вы зачем приехали вообще? Пропускайте, и по домам». Соперник сыграл дисциплинированно и жестко»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Спартак» был излишне самонадеянным в первом тайме матча с « Оренбургом » в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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