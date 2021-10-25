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Выбираем средство для обработки первого венца и обвязки домов и бань из бруса

Выбираем средство для обработки первого венца и обвязки домов и бань из бруса

После фундамента обвязка с первым венцом закрепляют эффект долголетия деревянного сруба дома или бани, но только в том случае если строители используют качественную древесину и правильно обрабатывают ее.

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