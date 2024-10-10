В Курской области за прошедшую ночь сбили 12 БПЛА

<p style="text-align:justify"><strong>В ночь с 9 на 10 октября при очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку по субъектам РФ дежурными средствами ПВО было уничтожено 92 украинских БПЛА самолетного типа.
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