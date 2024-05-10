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Стратегии Парижа по преодолению проблемной молодежи перед Олимпиадой

Стратегии Парижа по преодолению проблемной молодежи перед Олимпиадой

Стратегии Парижа по преодолению проблемной молодежи перед Олимпиадой Ирина ОрлонскаяНа время Олимпийских игр префектура парижского департамента Сен-Сен-Дени приняла решение отправить молодежь из проблемных кварталов на каникулы в другие регионы.

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