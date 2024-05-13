«Почти ничто»: Украине мало прибыли от российских активов

3 миллиарда евро прибыли, полученной от замороженных российских активов, — это «почти ничто» по сравнению с суммой, которая понадобится для победы в конфликте против России, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
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