Трамп пресек попытку журналиста обвинить Путина в неуважении к президенту США

Политик дал понять, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований Президент США Дональд Трамп резко ответил журналисту, который назвал недавние удары ВС РФ по Украине проявлением "неуважения" со стороны российского лидера Владимира Путина по отношению к американскому коллеге.
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