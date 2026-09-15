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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хоркофф стал временным генменеджером «Детройта». Он работает в системе клуба с сезона-2016/17

Шон Хоркофф стал временным генеральным менеджером «Детройта». 47-летний Хоркофф заменил на этом посту Стива Айзермана , который в июле покинул эту должность и стал старшим советника управляющего и генерального директора Криса Илича.

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