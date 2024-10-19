Жителей Кубани и Адыгеи обяжут платить туристический налог за поездки в Краснодар

Сумма сбора составит 1% в сутки от стоимости проживания в отелях, хостелах, гостиницах и мотелях.Жители Кубани и Адыгеи не включат в перечень льготных категорий граждан, которые освобождены от уплаты туристического налога при посещении Краснодара.