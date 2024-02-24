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Кроссовер Toyota Raize подешевел в России

Кроссовер Toyota Raize подешевел в России

Как сообщают «Автоновости дня», в России снизилась стоимость кроссовера Toyota Raize: если еще месяц назад самый доступный экземпляр стоил 2,59 млн рублей, то сейчас цена опустилась до отметки 2,45 млн рублей.

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