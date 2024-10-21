С начала 2024 года в Сеть утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн e-mail-адресов

Лидером по числу утечек стал сектор электронной коммерции За три квартала текущего года в Сеть слили 286 миллионов уникальных телефонных номеров и 96 миллионов e-mail-адресов, сообщили «Известиям» в сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).
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