Почему инопланетяне молчат: ученые просчитали 2000 сценариев будущего цивилизаций

Где все инопланеты? Вот вопрос, который не дает покоя астрономам уже десятилетиями. Парадокс Ферми, или Великое молчание, казалось бы, имеет простое объяснение: либо мы одиноки во Вселенной, либо разумные цивилизации быстро уничтожают себя войнами и катастрофами.