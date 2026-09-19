Почему инопланетяне молчат: ученые просчитали 2000 сценариев будущего цивилизаций

Где все инопланеты? Вот вопрос, который не дает покоя астрономам уже десятилетиями. Парадокс Ферми, или Великое молчание, казалось бы, имеет простое объяснение: либо мы одиноки во Вселенной, либо разумные цивилизации быстро уничтожают себя войнами и катастрофами.
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