Затраты финансового сектора на цифровизацию приближаются к 1 трлн рублей в год

В 2023 году компании финансового сектора потратили на IT-решения более 896 млрд рублей (на 13% больше, чем годом ранее), а по итогам 2024-го эти расходы могут и вовсе превысить 1 трлн рублей, следует из подсчетов, которые провел Холдинг Т1.