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Чипы памяти CXMT: выход пластин вырос более чем на 50%

Чипы памяти CXMT: выход пластин вырос более чем на 50%

Китайский производитель микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) заявил в воскресенье о начале массового производства с использованием пятого поколения производственного процесса, который увеличивает выход продукции с каждой пластины более чем на 50 процентов по сравнению с платформой предыдущего поколения.

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