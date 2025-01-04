WSJ: Ллойд Остин в кафетерии Пентагона проведет прощальную беседу по Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин перед уходом действующей администрации президента США Джо Байдена намерен собрать своих помощников в кафетерии оборонного ведомства Соединенных Штатов для "прощальной беседы" по Украине.
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