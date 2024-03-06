Израиль считает, что боевые действия с «Хизбаллой» достигли «критической точки»

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что боевые действия с движением «Хизбалла» вдоль границы Израиля с Ливаном приближаются к «критической точке», предупредив, что еврейское государство рассматривает возможность усиления военных действий на своей северной границе.