Израиль считает, что боевые действия с «Хизбаллой» достигли «критической точки»

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что боевые действия с движением «Хизбалла» вдоль границы Израиля с Ливаном приближаются к «критической точке», предупредив, что еврейское государство рассматривает возможность усиления военных действий на своей северной границе.
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