У Тарасенко с Панариным 2:1, у Капризова — 23 в 23! Наши звезды зажигают в НХЛ (видео)

Дубль и голевая передача Владимира Тарасенко принесли «Оттаве» победу над «Рейнджерс» (6:2), в составе которого 1+1 оформил Артемий Панарин, а Кирилл Капризов голом и пасом помог «Миннесоте» выиграть пятый матч подряд.
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