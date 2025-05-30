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Царьград

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РФ предупредила о применении «Орешника» из-за дальнобойного вооружения Запада на Украине

РФ предупредила о применении «Орешника» из-за дальнобойного вооружения Запада на Украине

Это будет зеркальный ответ на решение США, Франции, Германии и Великобритании – депутат Колесник.Россия рассматривает возможность снятия ограничений на использование новейшего ракетного комплекса «Орешник» в случае дальнейшей эскалации со стороны Запада.

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Комментарии
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Eduard
Давно шоу с передасей оружия бы закончидось врезав по &quot;доброжелателм&quot; Европы.Пусть хоть вс Европа сгорит!
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14 час.
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