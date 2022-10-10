Все для фронта: «Уралы», КамАЗы застряли и буксуют

Российской армии не хватает грузовиков. Почему? Иван Рыбин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС В новых российских регионах военным не хватает грузовиков, местные власти ДНР и ЛНР жалуются, что не на чем перебросить резервы для отражения атак укронацистов.