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Все для фронта: «Уралы», КамАЗы застряли и буксуют

Все для фронта: «Уралы», КамАЗы застряли и буксуют

Российской армии не хватает грузовиков. Почему? Иван Рыбин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС В новых российских регионах военным не хватает грузовиков, местные власти ДНР и ЛНР жалуются, что не на чем перебросить резервы для отражения атак укронацистов.

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