Климатические эпидемии: как аномальная жара связана с вирусами

Каждый раз, когда мир потрясает очередной климатический рекорд — будь то аномальная жара в Сибири, рекордное таяние ледников в Гренландии или изменение угла наклона земной оси — на фоне тревог о погоде звучит другой, менее заметный, но не менее важный сигнал: всплеск заболеваемости.
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