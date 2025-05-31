Климатические эпидемии: как аномальная жара связана с вирусами

Каждый раз, когда мир потрясает очередной климатический рекорд — будь то аномальная жара в Сибири, рекордное таяние ледников в Гренландии или изменение угла наклона земной оси — на фоне тревог о погоде звучит другой, менее заметный, но не менее важный сигнал: всплеск заболеваемости.