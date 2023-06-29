«Уорриорз» посчитали Джордана Пула «лишней и неэффективной» частью состава (The Athletic)

«Голден Стэйт» обменял защитника Джордана Пула в «Вашингтон» на опытного разыгрывающего Криса Пола. «После нескольких дней мониторинга информации мне стало ясно, что все началось с того, что «Уорриорз» решили, что Пул является лишней и неэффективной частью состава.
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