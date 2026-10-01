Госавтоинспекторы Татарстана выявили нарушителя при сдаче теоретического экзамена

Сотрудники экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по г.Казани при проверке теоретических знаний ПДД выявили 43-летнего гражданина одной из стран СНГ, который очень нервничал, при сдаче тестов.
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