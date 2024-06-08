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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрю Холидэй о сдерживании Луки Дончича 1 на 1: «У нас даже белые парни защищаются»

В пером матче финала «Селтикс» – «Мэверикс» (107:89, 1-0) словенец набрал 30 очков и 1 передачу при 12 из 26 с игры.

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