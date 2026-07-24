Куда сходить на День ВМФ в Петербуре

Центральный военно-морской музей (ЦВММ) и его филиалы 26 июля будут работать бесплатно. В шести залах развернули три выставки: "Волны трёх столетий" – к 330-летию ВМФ, "Часовые морских глубин" – к 120-летию Подводных сил и "Крылья флота" – к 110-летию Морской авиации.
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