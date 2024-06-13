10 лайфхаков, как шикарно выглядеть после бессонной ночи: секреты косметологов

В идеале важно соблюдать режим сна и отдыха — ложиться и вставать в одно и то же время. Но иногда ситуация складывается так, что на сон остается буквально пара часов, а то и вообще не удается поспать, а на следующий день необходимо посетить множество встреч и выполнить важные дела.