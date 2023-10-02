Галкин высмеял организаторов отмененных концертов

Артист заявил, что на концерты было продано 97% билетовЮморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в соцсетях высмеял организаторов концертов в Казахстане, которые отменили мероприятие из-за внезапной поломки оборудования.
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