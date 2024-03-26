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Самая мощная магнитная буря за последние 20 лет продлится до 26 марта

Самая мощная магнитная буря за последние 20 лет продлится до 26 марта

Самая мощная магнитная буря за последние 20 лет продлится до 26 марта Елена Галицкая24 марта текущего года наша планета столкнулась с непривычным явлением — мощной магнитной бурей, которая по оценкам специалистов является самой сильной за последние два десятилетия.

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