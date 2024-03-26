Самая мощная магнитная буря за последние 20 лет продлится до 26 марта Елена Галицкая24 марта текущего года наша планета столкнулась с непривычным явлением — мощной магнитной бурей, которая по оценкам специалистов является самой сильной за последние два десятилетия.