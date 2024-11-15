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Рустам Минниханов: Татарстан готов выступить площадкой для выхода китайских компаний на российский рынок

Татарстан готов выступить площадкой для выхода китайских компаний на российский рынок. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на круглом столе с участием китайских компаний «Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан».

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