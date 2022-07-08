Фотографія Дерека Шовіна, зроблена після визнання його винним у смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі, Міннесота, 20 квітня 2021 ; Дерек Шовін отримав ще 21 рік в'язниці за порушення громадянських прав Джорджа Флойда Колишній поліцейський, якого торік засудили до 22,5 років ув'язнення за вбивство афроамериканця в штаті Міннесота, відбуватиме термін у федеральній в'язниці Колишній офіцер поліції […] Сообщение Дерек Шовін отримав ще 21 рік ув'язнення за порушення громадянських прав Джорджа Флойда появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.