Компания Great Wall уже открыла прием предварительных заказов на обновленный Tank 500, однако официальные цены пока не объявлены.
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