Врачам больницы в Щукине вручили Почетные грамоты

День медработника празднуется традиционно не один день. На торжественной конференции главный врач Марьяна Лысенко и президент больницы Владимир Вторенко вручили сотрудникам #ГКБ52 Почетные грамоты и Благодарности ДЗМ, Министерства здравоохранения и Мэра Москвы за многолетний безупречный труд в системе московского здравоохранения.