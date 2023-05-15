В какой стране мира такое ещё возможно?

Россия - страна невероятных возможностей . для них Российские экс вице-премьеры живут: Илья Клебанов - Израиль; Альфред Кох - Германия; Аркадий Дворкович -США; Александр Хлопонин - Израиль; Алексей Кудрин - Израиль; Яков Уринсон - Израиль; Максим Акимов - Израиль; Анатолий Чубайс - Италия; Игорь Шувалов - Австрия; Виктор Христенко - Испания; Ольга Голодец - Испания И речь здесь лишь о бывших вице-премьерах !!! Здесь мы не будем вспоминать о депутатах, министрах их замы и замы их замов, сотрудников центрального банка, о совсем не рядовых сотрудниках МВД ФСБ МО ВСК и тд и т.