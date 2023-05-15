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    Это говорит лишь о том. что эти люди предатели, и все кто с ними работал, а сейчас ещё при власти, скорее всего то же.В какой стране ми...

В какой стране мира такое ещё возможно?

В какой стране мира такое ещё возможно?

 Россия   - страна невероятных возможностей .  для них Российские экс вице-премьеры живут: Илья Клебанов - Израиль; Альфред Кох - Германия; Аркадий Дворкович -США; Александр Хлопонин - Израиль; Алексей Кудрин - Израиль;  Яков Уринсон - Израиль; Максим Акимов - Израиль; Анатолий Чубайс - Италия; Игорь Шувалов - Австрия; Виктор Христенко - Испания; Ольга Голодец - Испания И речь здесь лишь о бывших вице-премьерах !!! Здесь мы не будем вспоминать о депутатах, министрах их замы и замы их замов, сотрудников центрального банка, о совсем не рядовых сотрудниках МВД ФСБ МО ВСК и тд и т.

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