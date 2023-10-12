Тест: помните ли вы школьные словечки советской эпохи?

Для кого-то школьные годы были сродни тюремному заключению, для кого-то — лучшим временем жизни. Вспомним, как говорили дети в 70-е и 80-е? фото: кадр из фильма " Приключения Электроника», 1979Жаргон — неотъемлемая часть любой субкультуры.