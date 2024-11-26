Американский экономист назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom назвал недопустимыми оскорбления и грубые высказывания со стороны властей США в адрес президента России Владимира Путина.
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