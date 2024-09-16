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Русский Днепропетровск

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Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения

Радомир Маркуш 15 сентября 2024 г., 18:30   Контуры нашей победы в битве за город обозначены, бандеровцы прячутся в «муравейниках» Выпавший на какое-то время Часовоярский участок фронта опять возвращается в информационную повестку.

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