Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения

Радомир Маркуш 15 сентября 2024 г., 18:30 Контуры нашей победы в битве за город обозначены, бандеровцы прячутся в «муравейниках» Выпавший на какое-то время Часовоярский участок фронта опять возвращается в информационную повестку.
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