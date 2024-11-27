Когда дети начинают создавать оригинальные предложения? ИИ определяет возраст

Дети начинают создавать новые комбинации определителя и существительного в возрасте около 30 месяцев Новое исследование, сочетающее поведенческие наблюдения и компьютерное моделирование, выявило, что дети начинают комбинировать определители и существительные, такие как «собака» или «дом», примерно в возрасте 30 месяцев.