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Когда дети начинают создавать оригинальные предложения? ИИ определяет возраст

Когда дети начинают создавать оригинальные предложения? ИИ определяет возраст

Дети начинают создавать новые комбинации определителя и существительного в возрасте около 30 месяцев Новое исследование, сочетающее поведенческие наблюдения и компьютерное моделирование, выявило, что дети начинают комбинировать определители и существительные, такие как «собака» или «дом», примерно в возрасте 30 месяцев.

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