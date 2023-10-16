Вашингтон сообщил о готовности работать с Москвой над заменой для ДСНВ-III

Постпред Соединенных Штатов на Конференции по разоружению Брюс Тёрнер выступил с заявлением, что Вашингтон выражает готовность работать с Москвой над механизмом по контролю над ядерным оружием после окончания действия договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.