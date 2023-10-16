Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    А КАК ЯЙЦА НАСТУПАТЬ МЕШАЮТ ??!! ВОТ ЕСЛИ БЫ НЕ ЯЙЦА...Нарышкин: Вторя н...
  • Erl Schweizer
    Когда информация, получаемая человеком перенасыщена ложью, человеку остается на выбор лишь 2 пути: либо быть марионет...Госдума проверит ...
  • Erl Schweizer
    За что получают деньги в Счетной палате, если палаты, считающей все движения финансов де факто не существует?Госдума проверит ...

Вашингтон сообщил о готовности работать с Москвой над заменой для ДСНВ-III

Вашингтон сообщил о готовности работать с Москвой над заменой для ДСНВ-III

Постпред Соединенных Штатов на Конференции по разоружению Брюс Тёрнер выступил с заявлением, что Вашингтон выражает готовность работать с Москвой над механизмом по контролю над ядерным оружием после окончания действия договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх