Нарвался на мошенника и потерял 3 миллиона

Для одних бизнес — это возможность доказать что-то себе, самореализоваться, для других — обрести финансовую независимость, для меня же — погружение в сферу деятельности, которая из разряда интереса переросла в любимое дело.
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