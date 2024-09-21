«Святая женщина»: Известный продюсер вступился за Аллу Пугачеву после обвинений Разина

Продюсер Барецкий встал на защиту Пугачевой после обвинений Разина Совсем недавно знаменитый российский продюсер Степан Разин, который ранее занимался продвижением таких артистов, как Катя Огонек, Елена Ваенга и Сергей Трофимов, высказал ряд обвинений в адрес Аллы Пугачевой.
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